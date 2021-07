Nantes plaine de jeux Loire-Atlantique, Nantes Ateliers de musicothérapie pour seniors plaine de jeux Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Ateliers de musicothérapie pour seniors plaine de jeux, 31 août 2021-31 août 2021, Nantes. 2021-08-31

Horaire : 10:00 12:00

Gratuit : oui Seniors Rendez-vous hebdomadaire au jardin d’usage. Musicothérapie par Roberte LAPORAL – proposé par le CCAS pour le public senior. plaine de jeux rue claude lorrain Dervallières – Zola Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu plaine de jeux Ville Nantes Age maximum Seniors lieuville plaine de jeux Nantes