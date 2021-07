Caudebec-lès-Elbeuf Les Tissages de Gravigny Caudebec-lès-Elbeuf, Seine-Maritime Ateliers de modélisme Les Tissages de Gravigny Caudebec-lès-Elbeuf Catégories d’évènement: Caudebec-lès-Elbeuf

Seine-Maritime

Ateliers de modélisme Les Tissages de Gravigny, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Caudebec-lès-Elbeuf. Ateliers de modélisme

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Les Tissages de Gravigny

Aujourd’hui ce bâtiment accueille l’école d’animation LANIMEA, deux commerces (dont un atelier de modélisme) et une halle d’exposition. Programme complet disponible sur : [www.caudebecleselbeuf.fr](http://www.caudebecleselbeuf.fr)

Les horaires sont indiqués à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés.

Découverte du modélisme. Les Tissages de Gravigny 2 rue Sadi Carnot, 76320 Caudebec-les-Elbeuf Caudebec-lès-Elbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Caudebec-lès-Elbeuf, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Tissages de Gravigny Adresse 2 rue Sadi Carnot, 76320 Caudebec-les-Elbeuf Ville Caudebec-lès-Elbeuf lieuville Les Tissages de Gravigny Caudebec-lès-Elbeuf