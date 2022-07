Ateliers de modelage enfant

Ateliers de modelage enfant, 27 juillet 2022, . Ateliers de modelage enfant



2022-07-27 – 2022-07-27 6 6 Dans le cadre de l’exposition « Merci de Déranger », le Musée de Picardie propose des ateliers de pratique artistique accompagnés d’une plasticienne : ateliers d’initiation à la poterie sans tour et au modelage à destination des adultes ou des enfants.

Chaque participant repart avec sa création. Pensez à apporter une boîte pour emporter l’objet que vous aurez créé ! RDV le mercredi 27 juillet, 10h-12h

Tarif : atelier enfant : 6€

