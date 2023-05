Ateliers de modelage en famille Musée Bourdelle Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Ateliers de modelage en famille Musée Bourdelle, 15 mars 2023, Paris. Le mercredi 07 juin 2023

de 16h00 à 18h00

Le mercredi 07 juin 2023

de 14h00 à 16h00

Le mercredi 24 mai 2023

de 16h00 à 18h00

Le mercredi 24 mai 2023

de 14h00 à 16h00

.Tout public. A partir de 6 ans. payant Plein tarif : 10 euros Tarif réduit : 8 euros Achetez votre billet en ligne sur le site de la billetterie de Paris Musées. En famille, découvrez les grandes figures de la mythologie qui peuplent l’univers de Bourdelle et réalisez une sculpture en argile d’un personnage mythologique de votre choix. Une activité en famille pour entrer à son tour dans l’atelier du sculpteur ! À la suite de la visite du musée Bourdelle, enfants et parents, découvriront les grandes figures de la mythologie qui peuplent l’univers de Bourdelle (Héraklès, Pénélope, Pégase..) et s’initieront à la technique du modelage en réalisant une sculpture en argile d’un personnage mythologique de leur choix. En famille, enfants dès 6 ans. Durée : 2h Il est conseillé d’apporter une boîte en carton afin de transporter le modelage réalisé. Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 Paris Contact : https://www.bourdelle.paris.fr/fr/activites/atelier-de-modelage-en-famille-les-heros-de-la-mythologie 01 84 82 14 55 https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=102015927102>mStepTracking=true

(c) Musée Bourdelle Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Musée Bourdelle Adresse 18, rue Antoine Bourdelle Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Musée Bourdelle Paris

Musée Bourdelle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ateliers de modelage en famille Musée Bourdelle 2023-03-15 was last modified: by Ateliers de modelage en famille Musée Bourdelle Musée Bourdelle 15 mars 2023 Musée Bourdelle Paris,Paris

Paris Paris