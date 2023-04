Fête du Printemps à Métalu A Chahuter Ateliers de Métalu A Chahuter Lille Catégories d’évènement: Lille

Fête du Printemps à Métalu A Chahuter Ateliers de Métalu A Chahuter, 10 juin 2023, Lille. Fête du Printemps à Métalu A Chahuter 10 et 11 juin Ateliers de Métalu A Chahuter 6€/jour – Réduit 4€/jour (adhérents, étudiants, demandeurs d’emploi et -12 ans) Le collectif Métalu A Chahuter ouvre les portes de ses ateliers hellemmois pour sa traditionnelle Fête du Printemps. Au programme spectacles, concerts, installations interactives, expositions, friperie et autres expérimentations artistiques incongrues ! Après avoir célébré une première fois le printemps en hiver, cette année on remet le couvert ! Le collectif Métalu A Chahuter vous invite à sa Fête du Printemps rituelle les 10 et 11 juin.

AU PROGRAMME SAMEDI 10 JUINRetour ligne automatique

Ouverture des portes à 14h30Retour ligne automatique

• 15h00 : Le Banananana’s Club – Cie La Bugne [Spectacle]Retour ligne automatique

• 15h30 : La Femme Sauvage – Cendres la Rouge [Lecture-conte]*Retour ligne automatique

• 16h00 : Lilith – Coline Morel [Théâtre déjanté]Retour ligne automatique

• 16h45 : Voyage spatio-temporel – Laure Chailloux et Louise Bronx [Conte musical]*Retour ligne automatique

• 17h15 : NA ! [Chansons faya chillouzes]Retour ligne automatique

• 18h00 : Gramophone totem [Bruitisme mécano-acoustique]Retour ligne automatique

• 19h00 : Moone [Electropop/Synthpop]Retour ligne automatique

• 20h30 : fRAgÏlE [Musique électronique sur textes lus]Retour ligne automatique

• 21h45 : Dirty Primitive [Garage rock minimal]Retour ligne automatique

• 23h00 : Compost Collaps [Soundsystem techno de récup’ à énergie humaine]Retour ligne automatique

+ Vjing de Machine Sauvage DIMANCHE 11 JUINRetour ligne automatique

Ouverture des portes à 14h30Retour ligne automatique

• 15h00 : C’est pas comme si – Sabine Anciant & Coline Morel [Danse-théâtre]Retour ligne automatique

• 15h30 : La Femme Sauvage – Cendres la Rouge [Lecture-conte]*Retour ligne automatique

• 16h00 : Les Mouches (rien à voir avec Jean-Paul) – Macarena Gonzalez Neuman [Cirque-clown]Retour ligne automatique

• 16h45 : Chauffe Marcelle [Cantatrices aventurières]Retour ligne automatique

• 17h45 : Compost Collaps [Soundsystem techno de récup’ à énergie humaine]Retour ligne automatique

• 19h15 : Julien Gasc [Chanson française]Retour ligne automatique

• 20h15 : Mes Lèvres (Cayo & Matthieu Ha) [Musique imaginaire]Retour ligne automatique

Avec la collaboration amicale de LA404 et UN PEU En continu tout le week-endRetour ligne automatique

• Fabularbre – Les Yeux d’Argos [Art numérique]Retour ligne automatique

• Painted Ladies – P.L. GRNGE [Roman graphique]Retour ligne automatique

• Le syndrome du plat pays (vlaakeland syndrome) – Stéphanie Maurice et Vincent Schmitt [Mockumentaire]Retour ligne automatique

• Plus on est de fous, plus on se marche dessus – Etienne Lautem [Sculpture]Retour ligne automatique

• Xavier Cauchy [Photographie urbaine]Retour ligne automatique

• Julia Lekraie [Collage]Retour ligne automatique

• Le vestiaire d’été [Friperie vintage] Bar et petite restauration sur placeRetour ligne automatique

Entrée 6€/jour Réduit 4€/jour (adhérents, étudiants, demandeurs d’emploi et -12 ans)Retour ligne automatique

* Attention jauge limitée Ateliers de Métalu A Chahuter 122 rue Dordin Lille 59260 Hellemmes Nord Hauts-de-France 0328073227 http://www.metaluachahuter.com http://facebook.com/metaluachahuter [{« type »: « email », « value »: « infos@metaluachahuter.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T14:30:00+02:00 – 2023-06-10T23:59:00+02:00

2023-06-11T14:30:00+02:00 – 2023-06-11T21:30:00+02:00 Métalu A Chahuter

