9h30 : coupe de l’osier. L’osier sera réparti entre l’association pour ses besoins pédagogiques, la mairie de St Macaire pour le projet ci-dessous, et les participants au chantier.

Inscription obligatoire auprès de L’Auringleta.

Pause pique-nique,

14h : chantier de plantation et tressage d’une haie vivante dirigé par une vannière professionnelle, Marie Emelianoff. Inscription obligatoire auprès de la mairie. 12 ET 18 FÉVRIER

Stage d’initiation à la vannerie, journée complète (bases du tressage de l’osier et fabrication d’une petite œuvre en osier).

Inscription obligatoire auprès de l’Auringleta. 19 FÉVRIER

Stage de perfectionnement à la vannerie, journée complète. Cette journée de formation vous permettra d’approfondir vos compétences en tressage de l’osier.

