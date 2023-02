Portes ouvertes des ateliers de Mamzelle Berikine ateliers de mamzelle berikine Genech Catégories d’Évènement: Genech

Portes ouvertes des ateliers de Mamzelle Berikine ateliers de mamzelle berikine, 31 mars 2023, Genech. Portes ouvertes des ateliers de Mamzelle Berikine 31 mars – 2 avril ateliers de mamzelle berikine Découverte des ateliers de Mamzelle Berikine, cours de poterie, production de céramiques (à usage domestique ou ornemental) ateliers de mamzelle berikine 586 rue du Plumont 59242 Genech Genech 59242 Nord Hauts-de-France A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, venez me rencontrer dans mon atelier et découvrir mon univers : celui de la terre que je façonne à la main. Chacune de mes réalisations est donc unique.

Je suis très attachée au partage et à la transmission, raison pour laquelle je donne des cours.

Vous pourrez donc assister aux cours de poterie, à des démonstrations de tournage, et découvrir mes créations.

Venez en famille ou entre amis découvrir l’atelier niché dans un petit écrin de verdure et bucolique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 Atelier de Mamzelle Berikine

