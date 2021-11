ATELIERS DE LOISIRS CREATIFS Centre de Loisirs Chanos-Curson, 27 novembre 2021, Chanos-Curson.

Centre de Loisirs Chanos-Curson, le samedi 27 novembre à 10:00

Le samedi 27 novembre, il y a les ateliers de loisirs créatifs au centre de loisirs. ATTENTION : Nombre de places limité, Inscription obligatoire par mail à [cloisirs.chanos@orange.fr](mailto:cloisirs.chanos@orange.fr) ou au 09.71.45.40.58. Quand l’inscription est bien reçue, je vous le confirme par mail. Couture : Céline propose aux enfants et aux jeunes de 6 ans et + de réaliser des chaussons de noël. Le participant peut venir avec sa machine à coudre, les parents peuvent rester pour découvrir, aider, participer… L’atelier est gratuit. L’atelier démarre à 10h00 et se termine à 12h30 Bois : Mickaël propose aux enfants et aux jeunes de 8 ans et + de finir une grainothèque pour la bibliothèque du village et de commencer une boîte à dons. Les parents peuvent rester pour découvrir, aider, participer. L’atelier démarre à 10h00 et se termine à 12h30

sur inscription

Couture; bois, en famille ou pour son enfant, profitez des ateliers de loisirs créatifs !

Centre de Loisirs Chanos-Curson 7 rue des écoles Chanos Curson Chanos-Curson Drôme



2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T12:30:00