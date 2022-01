Ateliers de lecture à voix haute Villers-Cotterêts, 29 janvier 2022, Villers-Cotterêts.

2022-01-29 14:30:00 – 2022-01-29 15:30:00

Villers-Cotterêts Aisne Villers-Cotterêts

Vous aimez les mots, les histoires, les poèmes et votre imagination est sans limite ? Laissez jaillir votre créativité et rejoignez sans crainte l’aventure de la Cité internationale de la langue française. En partenariat avec la compagnie de théâtre « La Minutieuse », le château de Villers-Cotterêts, future Cité internationale de la langue française vous propose de participer à des ateliers de lecture à voix haute. Ces ateliers s’adressent à tous les publics et seront l’occasion de jouer avec les mots et de développer sa confiance en soi. Vous avez toujours rêvé de vous exprimer devant un public sans jamais oser ? Participez à la réunion d’information en présence de Sophie Bourel, comédienne-formatrice. Rendez-vous le samedi 29 janvier à 14h30 à la Maison du projet (située dans le Petit Bosquet du parc du château de Villers-Cotterêts). Cette activité est accessible dès l’âge de 14 ans. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

reservations-villers-cotterets@monuments-nationaux.fr +33 6 68 71 50 42 http://www.chateau-villers-cotterets.fr/

Villers-Cotterêts

