Métiers d’art aux Ateliers de la Cour Roland Ateliers de le Cour Roland Jouy-en-Josas Catégories d’Évènement: Jouy-en-Josas

Yvelines

Métiers d’art aux Ateliers de la Cour Roland Ateliers de le Cour Roland, 27 mars 2023, Jouy-en-Josas. Métiers d’art aux Ateliers de la Cour Roland 27 mars – 2 avril Ateliers de le Cour Roland Découverte des métiers d’art handicap moteur mi Ateliers de le Cour Roland Domaine de la Cour Roland Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France Les Ateliers de la Cour Roland ouvrent leurs ateliers en activité.

Les visiteurs peuvent découvrir plusieurs métiers, échanger avec les enseignants et les adhérents, voir l’ensemble des équipements et outillages.

S’imprégner de l’ambiance des ateliers.

Découvrir le travail des adhérents.

Les cours et stages sont accessibles dès 16ans, l’occasion de susciter des vocations.

Plus de 25 ateliers seront présents durant la semaine et le weekend : ébénisterie, copie de peinture, restauration de tableaux, dorure….

Les inscriptions seront ouvertes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Les Ateliers de la Cour Roland

Détails Catégories d’Évènement: Jouy-en-Josas, Yvelines Autres Lieu Ateliers de le Cour Roland Adresse Domaine de la Cour Roland Ville Jouy-en-Josas lieuville Ateliers de le Cour Roland Jouy-en-Josas Departement Yvelines

Ateliers de le Cour Roland Jouy-en-Josas Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jouy-en-josas/

Métiers d’art aux Ateliers de la Cour Roland Ateliers de le Cour Roland 2023-03-27 was last modified: by Métiers d’art aux Ateliers de la Cour Roland Ateliers de le Cour Roland Ateliers de le Cour Roland 27 mars 2023 Ateliers de le Cour Roland Jouy-en-Josas JOUY EN JOSAS

Jouy-en-Josas Yvelines