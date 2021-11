Paris ACEL Saint-Médard Paris Ateliers de l’avent : « En route vers Noël » ACEL Saint-Médard Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ateliers de l’avent : « En route vers Noël » ACEL Saint-Médard, 24 novembre 2021, Paris. Ateliers de l’avent : « En route vers Noël »

du mercredi 24 novembre au mercredi 15 décembre à ACEL Saint-Médard

24 novembre, 1, 8 et 15 décembre 2021 À la Maison des Jeunes de Saint Médard, 3 rue du Gril, 75005 Paris. L’ACEL saint Médard propose des ateliers du mercredi aux enfants de 5 à 11 ans ACEL Saint-Médard 3 rue du Gril, 75005 Paris Paris Paris 5e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T14:30:00 2021-11-24T16:30:00;2021-12-01T14:30:00 2021-12-01T16:30:00;2021-12-08T14:30:00 2021-12-08T16:30:00;2021-12-15T14:30:00 2021-12-15T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu ACEL Saint-Médard Adresse 3 rue du Gril, 75005 Paris Ville Paris lieuville ACEL Saint-Médard Paris