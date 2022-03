Ateliers de l’association ISADORA ISADORA CENTRE CHORÉGRAPHIQUE, 19 mars 2022, Auterive.

du samedi 19 mars au dimanche 20 mars à ISADORA CENTRE CHORÉGRAPHIQUE

Le WE prochain **ISADORA** propose **2 ateliers ouverts à tous et gratuits pour les élèves de l’Association**, où seront mêlées plusieurs disciplines dans l’idée de mélanger les diverses techniques de la danse pour s’enrichir et s’ouvrir à d’autres pratiques. Plus **1 atelier de découverte** mêlant les techniques du Pilate et celles des Barres au sol ouverts à tous les adultes et gratuit pour les élèves d’Isadora. Ainsi vous pourrez suivre à Isadora : * **Samedi 19** atelier **Danse Africaine / Classique** pour les **8/13 ans de 14h à 16h** * **Dimanche 20** atelier **Découverte Pilates / Barre au sol** pour les **Adultes de 11h à 13h** * **Dimanche 20** atelier **Pointes / Hip-Hop** pour les **13 ans et + de 13h30 à 16h30** – les masques, pass sanitaire et pass vaccinal ne sont plus requis.

Ouverts à tous selon l’âge. Sur inscription auprès du secrétariat. Gratuit pour les élèves d’Isadora, 10€ pour les autres par stage.

ISADORA CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 14 route d’Espagne 31190 AUTERIVE Auterive Haute-Garonne



