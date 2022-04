Ateliers de l’association Adalie à Val de Virvée Val de Virvée Val de Virvée Catégories d’évènement: Gironde

Val de Virvée

Ateliers de l’association Adalie à Val de Virvée Val de Virvée, 7 mai 2022, Val de Virvée. Ateliers de l’association Adalie à Val de Virvée Maison des Associations Base de Loisirs d’Aubie et Espessas Val de Virvée

2022-05-07 – 2022-05-07 Maison des Associations Base de Loisirs d’Aubie et Espessas

Val de Virvée Gironde Val de Virvée EUR 28 Samedi 7 mai : création de carnets, reliure piqué point métal et élastique.

Samedi 4 juin : linogravure, impression sur cartes de correspondance.

Samedi 2 juillet : sérigraphie, impression sur housse de coussin.

Ateliers enfants, ados, adultes à partir de 7 ans.

Atelier 1 : 10h-12h30. Atelier 2 : 14h30-17h. Samedi 7 mai : création de carnets, reliure piqué point métal et élastique.

Samedi 4 juin : linogravure, impression sur cartes de correspondance.

Samedi 2 juillet : sérigraphie, impression sur housse de coussin.

Ateliers enfants, ados, adultes à partir de 7 ans.

Atelier 1 : 10h-12h30. Atelier 2 : 14h30-17h. +33 6 03 57 36 79 Samedi 7 mai : création de carnets, reliure piqué point métal et élastique.

Samedi 4 juin : linogravure, impression sur cartes de correspondance.

Samedi 2 juillet : sérigraphie, impression sur housse de coussin.

Ateliers enfants, ados, adultes à partir de 7 ans.

Atelier 1 : 10h-12h30. Atelier 2 : 14h30-17h. images.pexels

Maison des Associations Base de Loisirs d’Aubie et Espessas Val de Virvée

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Val de Virvée Autres Lieu Val de Virvée Adresse Maison des Associations Base de Loisirs d'Aubie et Espessas Ville Val de Virvée lieuville Maison des Associations Base de Loisirs d'Aubie et Espessas Val de Virvée Departement Gironde

Val de Virvée Val de Virvée Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-de-virvee/

Ateliers de l’association Adalie à Val de Virvée Val de Virvée 2022-05-07 was last modified: by Ateliers de l’association Adalie à Val de Virvée Val de Virvée Val de Virvée 7 mai 2022 Gironde Val de Virvée

Val de Virvée Gironde