La Réole Gironde EUR 3 3 Pendant les vacances scolaires, pourquoi ne pas partir à la découverte du patrimoine tout en s’amusant ? Le service patrimoine accueille vos enfants le temps d’une après-midi pour les sensibiliser aux richesses de leur ville autour d’une visite et d’activités ludiques.

« Ma maison à pans de bois » : Pars à la découverte des rues de La Réole au Moyen Âge et reconstitue, à l’aide d’un quiz interactif, de tes ciseaux et de colle, ta propre maison à colombages comme un marchand de l’époque !

Durée : Environ 2h30 (visite + atelier). Un goûter sera offert à chaque participant

