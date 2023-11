Marché de Noël Arc-en-Ciel Ateliers de la Ville en Bois Nantes, 9 décembre 2023, Nantes.

2023-12-09

Horaire : 13:00 19:00

Gratuit : non Entrée gratuite Tout public

Des artisans locaux et du vin chaud ! Les Ateliers de la Ville en Bois vous ouvrent leurs portes pour un marché de Noël haut en couleurs : Artistes et artisans vous accueillerons autour d’un vin chaud et de crêpes. Fleurs séchées, luminaires, fripes, illustrations, céramiques et bien d’autres créations et la possibilité de faire réaliser votre portrait abstrait ! Le Marché de Noël Arc-en-Ciel des Ateliers de la Ville en Bois sera situé à quelques mètres de la place Canclaux, le même week-end que le Marché de Noël Canclaux. Vous ne viendrez pas dans le quartier pour rien !

Ateliers de la Ville en Bois Dervallières – Zola Nantes 44100

0647040482 https://lesateliersdelavilleenbois.com/