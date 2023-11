Les nuits du voleur, le jour du cochon – Exposition de Blandine Berthelot Ateliers de la Ville en Bois Nantes, 22 novembre 2023, Nantes.

2023-11-22

Horaire : 15:00 19:00

Gratuit : oui Tout public

Des draps cousus comme un long chapelet de saucisses, la laine des moutons brute et odorante, l’acier et le bois mêlés à la cire. Le cœur de l’exposition œuvre comme une forme de réappropriation de l’héritage familial, culturel et esthétique de l’artiste, Blandine Berthelot. Elle y explore de façon analytique ses origines paysannes, catholiques et conformistes. Au travers de propositions hybrides, entre installation et sculpture, un jeu se met en place avec les matériaux, les gestes comme avec les liens entre générations, avec les souvenirs, les disparitions, et la honte aussi. En replaçant son histoire personnelle au sein de l’Histoire collective, en la transformant, en la racontant, une forme de réconciliation devient alors possible.

Ateliers de la Ville en Bois Dervallières – Zola Nantes 44100

0647040482 https://lesateliersdelavilleenbois.com/