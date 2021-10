Corseul Corseul Corseul, Côtes-d'Armor Ateliers de la Toussaint – Poterie : Modelage, Tournage, Emaillage Corseul Corseul Catégories d’évènement: Corseul

Les ateliers de la Toussaint reviennent à La Poterie de Sandra du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h. Découvrez l'univers de la céramique dans l'atelier de la potière. Vous aurez le choix de votre création (vase, boite, photophore, animaux, visage…) nous vous guiderons à l'aide de techniques traditionnelles transmises depuis 4 générations. Tarifs: Modelage: 26€/ 2h ( à partir de 3 ans). Tournage: 31€/2h ( à partir de 14 ans). Emaillage: 26€/2h. Des stages de 1 à 5 jours sont aussi disponibles uniquement sur rdv. Informations et réservation: 02 96 82 70 26 ou vincent.sandra@hotmail.com

