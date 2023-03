Portes ouvertes de La Maison du Vitrail Ateliers de La Maison du Vitrail 67-69, rue Desnouettes 75015 Paris, 30 mars 2023, Paris.

Portes ouvertes de La Maison du Vitrail 30 mars – 2 avril Ateliers de La Maison du Vitrail 67-69, rue Desnouettes 75015 Paris

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art La Maison du Vitrail ouvrira les portes de ses ateliers, de restauration, de création et de formation.

Créée en 1973 par Christiane et Philippe Andrieux, notre entreprise familiale, La Maison du Vitrail, est aujourd’hui reprise par leur fille, Emmanuelle Andrieux.

Spécialiste dans les domaines de la création, de la restauration et de l’entretien de tous types de vitraux, nous mettons à disposition des particuliers et des professionnels plus de 11000m² de verres anciens et contemporains, pour la restauration du patrimoine et la création monumentale, ou privée.

Les restaurations que vous nous confiez sont réalisées par nos équipes de pointe, dans le plus grand respect de la tradition, grâce à un savoir-faire incomparable. De par nos recherches constantes d’innovations, et grâce à notre matériel moderne et adapté, nous pouvons répondre à toutes les demandes. Ainsi, nous contribuons depuis plusieurs années maintenant à l’évolution de l’art du vitrail.

https://www.instagram.com/lamaisonduvitrail/

Ateliers de La Maison du Vitrail 67-69, rue Desnouettes 75015 Paris

Vitrail Vitrailliste

©LaMaisonduVitrail