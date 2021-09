Talence Château du parc Peixotto Gironde, Talence Ateliers de la Maison du Développement Durable Château du parc Peixotto Talence Catégories d’évènement: Gironde

le samedi 18 septembre

### Venez participer à une serie d’ateliers de la Maison du Développement Durable, au jardin botanique du parc Peixotto. -Samedi, ateliers sur la pollution domestique avec le CESEAU -De 10h à 11h : présentation du CESEAU -De 11h à 12h : fabrication de lessive – pour adultes -De 14h à 15h : fabrication de déodorant dès 12 ans -De 15h à 17h : pollution domestique

Gratuit. Réservation obligatoire. Tout public. Enfants accompagnés d’un adulte. Pass sanitaire obligatoire.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00

