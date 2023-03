Artisanalement vôtre Ateliers de la Maison Autin, 27 mars 2023, Auppegard.

Artisanalement vôtre 27 mars – 2 avril Ateliers de la Maison Autin

C’est un immense plaisir pour l’entreprise familiale Maison Autin – Tapissiers depuis 1906 de vous présenter notre métier de passion, notre univers d’artisan en métier d’art, notre chance aussi d’approcher des œuvres historiques, des pièces rares et de ressentir, lors d’un travail confié, toute l’âme des générations d’ébénistes, de tapissiers, de couturières, et l’énergie déployée dans la création et la production d’ouvrages uniques, dans la qualité du geste et la continuité des traditions, dans le respect des règles de l’art, avec, au cœur, ce pincement à l’heure de restituer à son propriétaire ce petit bout d’histoire qui nous a tant séduit, tant intrigué et tant apporté. Nous sommes donc les passeurs de savoir-faire ancestraux, mais aussi les responsables d’un patrimoine extraordinaire le temps d’une réfection, d’une mise en beauté, le temps d’un voyage dans le passé et le futur.

Deux expériences proposées :

Gestes et savoir-faire à l’atelier

Vous découvrez nos gestes et nos savoir-faire, en direct, en posant des questions à notre équipe, en vous inscrivant à nos conférences et/ou visite guidée …

sur RdV : https://www.maison-autin.com/contact

Escape-game en groupe

Une aventure tapissière, dans l’univers des arts décoratifs, entre intrigue et révélation, pour le plaisir de mieux comprendre les époques et les styles tout en s’amusant …

sur RdV : https://www.maison-autin.com/contact

Et pour patienter :

Découvrez l’univers des artisans d’art, les métiers rares et les oeuvres uniques, les lieux d’exception où les mains expertes ont produit des merveilles, des ouvrages remarquables, où aujourd’hui encore on se prend à rêver …

Notre site dédié aux METIERS D’ART : TAPISSIER by Maison Autin

Ateliers de la Maison Autin 193 route de Bertreville – Auppegard(76730) Auppegard 76730 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T14:30:00+02:00 – 2023-03-27T17:00:00+02:00

2023-04-02T13:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Artisanat Art

