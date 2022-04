Ateliers de journal créatif Sanguinet, 2 mai 2022, Sanguinet.

Ateliers de journal créatif Sanguinet

2022-05-02 – 2022-05-02

Sanguinet Landes

45 45 EUR Animatrice certifiée, je vous propose des ateliers tous publics en groupe ou individuel, d’une durée d’une heure à une journée A bientôt!

LES DIX BIENFAITS DU JOURNAL CRÉATIF

– Me déposer dans l’instant

– Exprimer mes émotions

– Observer et questionner mes pensées

– Me guider dans ma vie concrète

– Désamorcer des conflits

– Découvrir des ressources

– Me détendre et mieux gérer mon stress

– Être plus créative et joyeuse

– Développer le témoin: Avec l’aide des multiples techniques du – Journal Créatif, après avoir déposé mes histoires sur la page j’arrive à prendre de la hauteur et à ouvrir mon regard.

Me connecter à un espace plus vaste que ma personnalité.

Sur réservation.

+33 6 64 61 63 13

Atelier bulle du lac

Sanguinet

dernière mise à jour : 2022-04-21 par