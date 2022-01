Ateliers de jardinage pour les enfants Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Biscarrosse Landes Biscarrosse EUR 0 0 Ces ateliers pratiques et pédagogiques sont proposés par le service production horticole de la ville de Biscarrosse dans le cadre des vacances de Pouky. Au programme : découverte des plantes, initiation au jardinage et sensibilisation au respect de l’environnement ! Présence d’un adulte pendant l’activité.

Nombre de places limitées.

Alors n’attendez plus et réservez dés à présent cette activité à partager en famille. A partir de 4 ans.

Biscarrosse

