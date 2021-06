Toulouse Les Jardins du Muséum Haute-Garonne, Toulouse Ateliers de jardinage pour débutants Les Jardins du Muséum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**Venez vous initier au jardinage du choix des semis au travail du sol.** Vous avez envie de démarrer un jardin potager mais vous ne savez pas par où commencer? Vous disposez d’un tout petit jardin voire d’un grand balcon? Ces ateliers sont faits pour vous! ### Programme Samedi 19 juin **Favoriser la biodiversité dans mon jardin** Comment jardiner en respectant au mieux l’environnement ? En étant acteur de la biodiversité chez vous, sur votre balcon, dans un jardin, une jardinière ou un espace «sauvage», vous favoriserez la venue d’auxiliaires, animaux et végétaux. Samedi 9 octobre **Semis d’automne** Samedi 6 novembre **Travail du sol, paillage et arrosage ** ![]() ### Plus d’infos [Site du museum](https://www.museum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=70314828) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 19 juin : 10h à 12h * Samedi 9 octobre : 14h30 à 16h30 * Samedi 6 novembre : 14h30 à 16h30 * 12 à 99 ans

Tarif : 5€Inscription en ligne dans la limite des places disponibles

Culture Les Jardins du Muséum Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T11:59:00;2021-10-09T14:30:00 2021-10-09T16:30:00;2021-11-06T14:30:00 2021-11-06T16:30:00

