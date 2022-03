Ateliers de Jardinage de Printemps Luzech Luzech Catégories d’évènement: Lot

Luzech

Ateliers de Jardinage de Printemps Luzech, 12 mars 2022, Luzech. Ateliers de Jardinage de Printemps Pépinières Passedat Lieu dit Camy Luzech

2022-03-12 10:00:00 – 2022-03-12 Pépinières Passedat Lieu dit Camy

Luzech Lot Samedi 12 mars : Taille des fruitiers. Gratuit Samedi 19 mars : Taille des arbustes. Gratuit Samedi 26 mars : Taille des arbres. Gratuit Samedi 2 avril : Suspension en macramé. 25€ par participant Samedi 9 avril : L’art du potager. Gratuit Samedi 14 mai : Création de jardinières. Gratuit Samedi 11 juin : Abeilles et plantes mellifères. Gratuit Venez découvrir les ateliers de jardinage de printemps à la pépinière Passedat ! Renseignements au 05 65 20 10 66 Inscriptions à cette adresse : https://app.digitaleo.com/editor/html/display/source/site/id/244230 +33 5 65 20 10 66 Samedi 12 mars : Taille des fruitiers. Gratuit Samedi 19 mars : Taille des arbustes. Gratuit Samedi 26 mars : Taille des arbres. Gratuit Samedi 2 avril : Suspension en macramé. 25€ par participant Samedi 9 avril : L’art du potager. Gratuit Samedi 14 mai : Création de jardinières. Gratuit Samedi 11 juin : Abeilles et plantes mellifères. Gratuit ©pixabay

Pépinières Passedat Lieu dit Camy Luzech

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Luzech Autres Lieu Luzech Adresse Pépinières Passedat Lieu dit Camy Ville Luzech lieuville Pépinières Passedat Lieu dit Camy Luzech Departement Lot

Luzech Luzech Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luzech/

Ateliers de Jardinage de Printemps Luzech 2022-03-12 was last modified: by Ateliers de Jardinage de Printemps Luzech Luzech 12 mars 2022 Lot Luzech

Luzech Lot