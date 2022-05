Ateliers de jardinage collectif Les Taupins – Jardin Ressource du P.A.R.C Tannerre-en-Puisaye Catégories d’évènement: Tannerre-en-Puisaye

Un samedi après-midi par mois, une thématique autour du sujet de l’autonomie alimentaire locale, accès libre et gratuit. C’est un moment idéal pour découvrir l’association. Situé à Tannerre-en-Puisaye, le Jardin Ressource est le cœur de l’association, un lieu de production collectif et de rencontre en milieu rural. C’est un jardin d’apprentissage de techniques de cultures (écologiques, économes en eau et peu mécanisées) mais aussi de cuisine (cuissons, séchage, conservation etc…) qui réunit chaque semaine des habitants qui souhaitent gagner en autonomie. **A noter** le Jardin Ressource est ouvert pour des ateliers de jardinage tous les mercredis, du 2 mars à fin octobre (l’après-midi hors période de canicule, puis le matin!). Organisé par le P.a.r.c Les Taupins – Jardin Ressource du P.A.R.C les taupins 89350 tannerre en puisaye Tannerre-en-Puisaye Yonne

