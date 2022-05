Ateliers de gravure à Thoré-la-Rochette, 8 mai 2022, .

Ateliers de gravure à Thoré-la-Rochette

2022-05-08 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-08 19:00:00 19:00:00

Ateliers de gravure avec Benjamin Visserot et Laurent Motteron à Thoré-la-Rochette. Après une présentation ainsi qu’un descriptif complet de la technique, la première étape s’articulera autour de la réalisation d’un dessin sur feuille. Une fois l’esquisse réalisée, les participants passeront à la gravure et termineront par l’encrage et le tirage. Atelier pour enfants :

de 14h à 16h de 6 à 14 ans dans la limite de 10 places disponibles. Atelier pour adultes : de 16h30 à 19h – à partir de 14 ans dans la limite de 10 places disponibles.

Une introduction à la gravure en taille directe sur plaque de rhenalon pour enfants et adultes par les artistes vendômois Benjamin Visserot et Laurent Motteron.

