ATELIERS DE GESTION DU STRESS ET PLEINE CONSCIENCE (MBSR) Centre Culturel d’Othis Othis, dimanche 24 mars 2024.

Comment apprendre à faire face différemment au stress et à l’anxiété ? Comment développer des aptitudes à retrouver plus rapidement votre sérénité ?

Cette méthode a été créée à la fin des années 1970 par l’université de médecine de Boston (USA).

Ces ateliers, de huit semaines (à raison de 2 heures par semaine) ont pour but de vous aider à mieux gérer vos émotions négatives et vos ruminations. Ils s’appuient notamment sur des pratiques de méditation et d’exercices corporels.

Venez nombreux découvrir cette méthode, le Dimanche 24 mars 2024 de 10h à 12h à l’Espace Aimé Césaire (place Jean Jaurès) à Othis 77280

Merci de bien vouloir vous inscrire par retour au plus tard le jeudi avant chaque atelier.

Centre Culturel d’Othis rue du 19 mars 1962 77280 Othis 77280 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « stephan.dandrel@worldonline.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 20 91 22 24 »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 64 02 74 36 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 85 23 58 37 »}, {« type »: « email », « value »: « centre_culturel.othis@yahoo.fr »}]

