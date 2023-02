Invitation à la découverte des métiers de la céramique Ateliers de Fils et de Terres Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne

Invitation à la découverte des métiers de la céramique Ateliers de Fils et de Terres, 1 avril 2023, Laval. Invitation à la découverte des métiers de la céramique 1 et 2 avril Ateliers de Fils et de Terres Venez découvrir mon Atelier de Fils et de Terres où je mêle l’art du textile et de la céramique. Artistes invitées : Caroline LELOUARN, graveuse sur verre et Maggy Gigan sculpteur. Ateliers de Fils et de Terres 7 passage de la Cointerie 53000 Laval Crossardière Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire Une invitation, parcours initiatique pour comprendre le processus de création d’une pièce unique. Démonstrations du travail de la porcelaine Toucher la matière dans différents états, comprendre la réalisation de pièces par coulage, en ronde bosse et à la plaque. Des pièces de porcelaine montées en tissage pourront être manipulées laissant les sens s’éveiller au contact de la matière. Mes invitées : Graveuse sur verre Caroline expliquera sa démarche de travail autour de la gravure sur verre. Inspirations et préparation du travail de création. Sculpteur ​ Maggy expliquera sa démarche ​de création et son univers.

