Ateliers de fabrication d’instruments de musique École de musique – Les Arcades,centre musical Faches-Thumesnil Catégories d’évènement: Faches-Thumesnil

Gironde

Ateliers de fabrication d’instruments de musique École de musique – Les Arcades,centre musical, 21 avril 2022, Faches-Thumesnil. Ateliers de fabrication d’instruments de musique

du jeudi 21 avril au vendredi 22 avril à École de musique – Les Arcades, centre musical

Cet atelier aura lieu le **jeudi 21 avril de 14h à 17h** et débouchera sur un temps de pratique musicale le **vendredi 22 avril de 14h à 17**h à l’école de Musique. À destination des enfants âgés entre 8 et 12 ans. Les participants impliqués dans ces ateliers seront également invités à participer au concert qui aura lieu au **Parc Tudor le 2 juillet** en soirée lors **des Fanfaronnades** !

Sur inscription

Apprendre à fabriquer ses propres instruments grâce à des ateliers de fabrication d’instruments de musique ! École de musique – Les Arcades,centre musical 16 rue Kléber Faches-Thumesnil Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T17:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Faches-Thumesnil, Gironde Autres Lieu École de musique - Les Arcades,centre musical Adresse 16 rue Kléber Ville Faches-Thumesnil lieuville École de musique - Les Arcades,centre musical Faches-Thumesnil Departement Gironde

École de musique - Les Arcades,centre musical Faches-Thumesnil Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/faches-thumesnil/

Ateliers de fabrication d’instruments de musique École de musique – Les Arcades,centre musical 2022-04-21 was last modified: by Ateliers de fabrication d’instruments de musique École de musique – Les Arcades,centre musical École de musique - Les Arcades,centre musical 21 avril 2022 centre musical Faches-Thumesnil École de musique - Les Arcades Faches-Thumesnil

Faches-Thumesnil Gironde