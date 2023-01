Ateliers de fabrication de savons bio Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’Évènement: Biscarrosse

Landes 15 15 EUR La savonnerie artisanale propose des ateliers découverte sur la fabrication de savons Bio. Plongez dans l’univers de la création d’un savon solide Bio à froid, avec l’histoire du savon et sa composition, au cours d’un atelier pratique où chacun fabrique son savon parfumé. Durée : 1h30/1h45

Places limitées à 6 personnes maximum

Accessible aux enfants (10-12 ans)

A partir de 4 personnes,

Avenue de la Côte d'Argent 279 Avenue de la Côte d'argent Biscarrosse

