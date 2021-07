Neuvic Neuvic Corrèze, Neuvic Ateliers de fabrication de produits au naturels (produits ménagers) Neuvic Neuvic Catégories d’évènement: Corrèze

Ateliers de fabrication de produits au naturels (produits ménagers) 2021-07-09 10:00:00 – 2021-07-09 12:00:00 CPIE de la Corrèze 6 Place de l'église

Neuvic Corrèze Au CPIE de la Corrèze, prix libre, sur réservation obligatoire nombre de places limitées. Le CPIE de la Corrèze vous propose une atelier de fabrication de produits au naturels (produits ménagers). Améliorons notre qualité de l’air intérieur en utilisant des produits plus naturels. Atelier d’échanges et de fabrication de lessive et autres produits ménagers. e.gabet@cpiecorreze.com +33 5 55 95 93 79 http://www.facebook.com/CPIEdelaCorreze Au CPIE de la Corrèze, prix libre, sur réservation obligatoire nombre de places limitées. dernière mise à jour : 2021-05-18 par

Lieu Neuvic Adresse CPIE de la Corrèze 6 Place de l'église Ville Neuvic