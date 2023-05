Ateliers de fabrication de masques Jedae Gaksital Centre Culturel Coréen, 31 mai 2023, Paris.

Le jeudi 01 juin 2023

de 17h30 à 19h00

Le jeudi 01 juin 2023

de 15h30 à 17h00

Le mercredi 31 mai 2023

de 17h00 à 18h30

Le mercredi 31 mai 2023

de 15h00 à 16h30

.Tout public. gratuit

Les inscriptions se feront via ce formulaire (https://forms.gle/XChfkfENFaf3j4gL7) à partir du lundi 8 mai (par ordre d’arrivée).

Typique de Busan, la danse masquée Dongnae Yaryu est inscrite au patrimoine culturel immatériel national. Elle met en scène toute une palette de personnages, lesquels arborent près de treize masques différents.

Dans le cadre du festival « Frétillante Busan, le monde à portée de flots », le Centre Culturel Coréen fait appel au savoir-faire de Jung Jaewook, apprenti certifié de la danse masquée Dongnae Yaryu et de la danse des grues Dongnae Hakchum – patrimoine culturel immatériel de Busan no.3. Celui-ci propose des ateliers tous publics (adultes et enfants accompagnés de leurs parents) offrant l’opportunité à chacune et chacun de créer son propre masque de jeune femme (Jedae Gaksi), personnage-clé de la danse Dongnae Yaryu et certainement le plus beau de tous les masques.

Dans la danse Dongnae Yaryu, Jedae Gaksi est un personnage représentant une jeune femme qui apparaît dans la scène en quatre parties de Halmi (grand-mère) et Yeonggam (vieil homme). Au cours de cet atelier, le public français peut non seulement créer son propre masque avec la structure en papier fournie avant de le colorier, mais aussi apprendre quelques gestuelles de danse masquée Talchum.

Dates & horaires (4 sessions au choix) :

Mercredi 31 mai de 15h à 16h 30, et de 17h à 18h 30 ;

Jeudi 1er juin de 15h30 à 17h, et de 17h30 à 19h.

Durée de l’atelier : 1h 30 max.

Lieu : salles de cours du Centre Culturel Coréen.

Public : adultes et enfants accompagnés de leurs parents.

Attention : une seule inscription par personne à l’une des 4 sessions proposées sera acceptée.

※ Les inscriptions se feront via ce formulaire (https://forms.gle/XChfkfENFaf3j4gL7) à partir du lundi 8 mai (par ordre d’arrivée).

CENTRE CULTUREL CORÉEN

SALLES DE COURS, 3E ÉTAGE

Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris

Contact : https://www.coree-culture.org 0147208386 info@coree-culture.org https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen

Centre Culturel Coréen