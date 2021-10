Bordeaux Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux, Gironde Ateliers de fabrication bois d’une mangeoire à oiseaux (6-12 ans) Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Ateliers de fabrication bois d’une mangeoire à oiseaux (6-12 ans) Musée des Arts décoratifs et du Design, 22 décembre 2021, Bordeaux. Ateliers de fabrication bois d’une mangeoire à oiseaux (6-12 ans)

du mercredi 22 décembre au jeudi 30 décembre à Musée des Arts décoratifs et du Design

**Ateliers proposés pendant les vacances de Noël** Mercredi 22, jeudi 23, mercredi 29 et jeudi 30 décembre de 10h à 13h ou de 14h à 17h À la manière de paysans naturalistes et ornithologues, les enfants assemblent une mangeoire créée spécialement pour l’exposition _Paysans designers_ par de jeunes designers en cours d’acquisition du Diplôme National des Métiers d’Art et du Design (DN MADE) avec l’aide de la Ligue de la Protection des Oiseaux (LPO) et du tiers-lieu La Planche. Plus d’informations : [https://madd-bordeaux.fr/agenda/ateliers-de-fabrication-bois-dune-mangeoire-oiseaux-6-12-ans](https://madd-bordeaux.fr/agenda/ateliers-de-fabrication-bois-dune-mangeoire-oiseaux-6-12-ans) **Tarif** : 5€ par atelier **Sur réservation** 05 56 10 14 05 / [artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr](mailto:artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr)

Tarif : 5€ par atelier Sur réservation 05 56 10 14 05 / artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr

Ateliers de fabrication bois d’une mangeoire à oiseaux (6-12 ans) au madd-bordeaux Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T13:00:00;2021-12-22T14:00:00 2021-12-22T17:00:00;2021-12-23T10:00:00 2021-12-23T13:00:00;2021-12-23T14:00:00 2021-12-23T17:00:00;2021-12-29T10:00:00 2021-12-29T13:00:00;2021-12-29T14:00:00 2021-12-29T17:00:00;2021-12-30T10:00:00 2021-12-30T13:00:00;2021-12-30T14:00:00 2021-12-30T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Musée des Arts décoratifs et du Design Adresse 39 rue Bouffard, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux