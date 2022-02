Ateliers de dessin en breton SKED Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Ateliers de dessin en breton du mercredi 9 mars au mercredi 30 mars à SKED

du mercredi 9 mars au mercredi 30 mars à SKED

SKED vous propose des ateliers dessin en langue bretonne avec Julien Lamanda. Ces ateliers auront pour thème l’illustration des expressions bretonnes. Cet atelier est ouvert à tous et à toutes, qu’importe le niveau de dessin ! A partir de 6 ans. 15 places. 3 x 2h / GRATUIT

Apprenez à dessiner en breton, sur le thème des expressions bretonnes ! SKED 201 rue Jean Jaurès, 29200 Brest Brest Le Pilier Rouge Finistère

2022-03-09T14:30:00 2022-03-09T16:30:00;2022-03-23T14:30:00 2022-03-23T16:30:00;2022-03-30T14:30:00 2022-03-30T16:30:00

