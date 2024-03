Ateliers de dessin botanique et réalisation d’encre métallo-gallique Espace Patrimoine Toulouse, dimanche 2 juin 2024.

Ateliers de dessin botanique et réalisation d’encre métallo-gallique Rendez-vous aux jardins 2024 Dimanche 2 juin, 10h00, 14h30 Espace Patrimoine Sur inscription, jauge limitée

Ces ateliers de dessin botanique au graphite offrent aux participants une expérience instructive et immersive mêlant technique et créativité. Les dessins établiront des correspondances avec l’architecture toulousaine et les décors qui l’habillent.

Espace Patrimoine 8 place de la Daurade, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 23 12 https://www.toulouse.fr/uk/web/patrimoine/-/espace-patrimoine-toulouse-daurade https://www.facebook.com/VAH.Toulouse

©Camille Charnay