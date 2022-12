Ateliers de dégustation Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Ateliers de dégustation 45 Avenue Colbert La Maison du Vin Nevers

2023-01-05 19:00:00 – 2023-03-30 21:00:00

La Maison du Vin 45 Avenue Colbert

Nevers

Nièvre EUR 25 90 La Maison du Vin vous propose des ateliers de dégustation et vous avez le choix ! En janvier :

– Jeudi 5 : Découvertes : 25€

– Jeudi 19 : Bordeaux : 40€ En février :

– Jeudi 2 : Grands crus : 90€

– Jeudi 16 : Découvertes : 25€ En mars :

– Jeudi 2 : Bourgogne : 40€

– Jeudi 9 : Whisky : 50€

– Jeudi 16 : Vallée de la Loire : 40€

– Jeudi 30 : Vins et chocolats : 30 € Horaires : de 19h à 21h

Nombre de personne : à partir de 5 personnes / 14 maximum

Inscription : 03.86.61.67.56 (ou directement au magasin) La Maison du Vin propose des privatisations sur mesure au magasin ou à domicile, à partir de 5 personnes. Attention : l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. maisonchevrier@gmail.com +33 3 86 61 67 56 https://www.lamaisonduvin.fr/?fbclid=IwAR0J8pCZ8R1TGpyNTKNsMtXuzApiA707HWX3UwK2rZWuJ7k7PO6RA4IscBc La Maison du Vin 45 Avenue Colbert Nevers

