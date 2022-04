Ateliers de dégustation Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Ateliers de dégustation Nevers, 29 avril 2022, Nevers. Ateliers de dégustation Nevers

2022-04-29 19:00:00 – 2022-06-30 21:00:00

Nevers Nièvre EUR 20 50 La Maison du Vin vous propose des ateliers de dégustation 1 fois par semaine et vous avez le choix ! En avril :

– Vendredi 29 : Rhône 40€ En mai :

– Jeudi 5 : Vin mystérieux 30€

– Jeudi 12 : Spiritueux 50€

– Jeudi 19 : Sancerre 40€ En juin :

– Jeudi 2 : Vins blancs : 30€

– Vendredi 10 : Découvertes : 20€

– Jeudi 16 : Atelier “Fête des Pères” : 30€

– Jeudi 30 : Vins du monde : 30€ Horaires : de 19h à 21h

Nombre de personne : 5 minimum / 12 maximum

Inscription : 03.86.61.67.56 (ou directement au magasin) Attention : l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. maisonchevrier@gmail.com +33 3 86 61 67 56 https://www.lamaisonduvin.fr/?fbclid=IwAR0J8pCZ8R1TGpyNTKNsMtXuzApiA707HWX3UwK2rZWuJ7k7PO6RA4IscBc La Maison du Vin vous propose des ateliers de dégustation 1 fois par semaine et vous avez le choix ! En avril :

– Vendredi 29 : Rhône 40€ En mai :

– Jeudi 5 : Vin mystérieux 30€

– Jeudi 12 : Spiritueux 50€

– Jeudi 19 : Sancerre 40€ En juin :

– Jeudi 2 : Vins blancs : 30€

– Vendredi 10 : Découvertes : 20€

– Jeudi 16 : Atelier “Fête des Pères” : 30€

– Jeudi 30 : Vins du monde : 30€ Horaires : de 19h à 21h

Nombre de personne : 5 minimum / 12 maximum

Inscription : 03.86.61.67.56 (ou directement au magasin) Attention : l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Nevers

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Nevers Adresse Ville Nevers lieuville Nevers Departement Nièvre

Nevers Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Ateliers de dégustation Nevers 2022-04-29 was last modified: by Ateliers de dégustation Nevers Nevers 29 avril 2022 Nevers nièvre

Nevers Nièvre