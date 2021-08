Saint-Romain-de-Jalionas Site archéologique du Vernay Isère, Saint-Romain-de-Jalionas Ateliers de découvertes d’activités sur le site archéologique du Vernai Site archéologique du Vernay Saint-Romain-de-Jalionas Catégories d’évènement: Isère

Saint-Romain-de-Jalionas

Ateliers de découvertes d’activités sur le site archéologique du Vernai Site archéologique du Vernay, 18 septembre 2021, Saint-Romain-de-Jalionas. Ateliers de découvertes d’activités sur le site archéologique du Vernai

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Site archéologique du Vernay

Plusieurs ateliers pédagogiques en relation avec les résultats de la fouille en cours (confection de mosaïque, fabrication de fibules gauloises (photo), initiation à la calligraphie antique et médiévale) sont proposés à tous publics. Ces ateliers sont individualisés ou intégrés dans un jeu de piste permettant une découverte familiale du site.

accès libre sans inscription préalable

Ateliers pour enfants ou adultes avec des thématiques en lien avec le site archéologique Site archéologique du Vernay Chemin des vignes, 38460 Saint-Romain-de-Jalionas Saint-Romain-de-Jalionas Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Romain-de-Jalionas Autres Lieu Site archéologique du Vernay Adresse Chemin des vignes, 38460 Saint-Romain-de-Jalionas Ville Saint-Romain-de-Jalionas lieuville Site archéologique du Vernay Saint-Romain-de-Jalionas