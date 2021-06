Athis-Mons Athis-Mons Clos Nollet Athis-Mons, Essonne Ateliers de découverte robotique et création numérique Athis-Mons Clos Nollet Athis-Mons Catégories d’évènement: Athis-Mons

Essonne

Ateliers de découverte robotique et création numérique Athis-Mons Clos Nollet, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Athis-Mons. Ateliers de découverte robotique et création numérique

du mardi 27 juillet au vendredi 30 juillet à Athis-Mons Clos Nollet

Ateliers de découverte robotique et création numérique sous yourte organisés par la médiathèque Simone de Beauvoir à Athis-Mons.

Sur inscription au 01 69 57 81 81

Ateliers de découverte robotique et création numérique sous yourte Athis-Mons Clos Nollet Clos Nollet Athis-Mons Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-27T10:00:00 2021-07-27T17:00:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T17:00:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T17:00:00;2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Athis-Mons, Essonne Autres Lieu Athis-Mons Clos Nollet Adresse Clos Nollet Ville Athis-Mons lieuville Athis-Mons Clos Nollet Athis-Mons