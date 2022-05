Ateliers de découverte de l’Union européenne La Maison de l’Europe de lot-et-garonne / Europe Direct Moyenne Garonne Agen Catégories d’évènement: Agen

le lundi 9 mai à 14:00

Les lycées sont invités à visiter les locaux de la Maison de l’Europe d’Agen et à découvrir l’Union européenne à l’occasion de la Journée de l’Europe. **Inscription obligatoire à [animation@maisoneurope47.eu](mailto:animation@maisoneurope47.eu) ou en appelant le 05.53.66.47.59**

Gratuit, sur inscription

Atelier à destination des lycées pour découvrir l’Union européenne depuis nos locaux à Agen ! La Maison de l’Europe de lot-et-garonne / Europe Direct Moyenne Garonne avenue Edouard Herriot Agen Agen Lot-et-Garonne

2022-05-09T14:00:00 2022-05-09T16:00:00

