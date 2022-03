Ateliers de danse La Bastide-Clairence, 7 mars 2022, La Bastide-Clairence.

Ateliers de danse Place des Arceaux Maison Darrieux La Bastide-Clairence

2022-03-07 – 2022-03-07 Place des Arceaux Maison Darrieux

La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques La Bastide-Clairence

EUR 0 0 Clarenza invite des danseurs chorégraphes à rencontrer les habitants et leur territoire.

Avec: Ihintza Irungaray, danses traditionnelles basques, danse contemporaine et Sylvain Méret, danse contemporaine et danse improvisée.

Les ateliers sont ouverts à tous. Aucun prérequis. Une seule condition, venir en binôme avec un membre de sa famille.

+33 5 59 70 14 93

Place des Arceaux Maison Darrieux La Bastide-Clairence

dernière mise à jour : 2022-02-15 par