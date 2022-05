Ateliers de danse inclusive, 24 mai 2022, .

Ateliers de danse inclusive

2022-05-24 – 2022-05-24

Activité chorégraphique ouverte à tous, animée par Liz Faris, danseuse et chorégraphe.

Après un échauffement collectif, nous allons expérimenter de nouvelles techniques, improviser librement, amorcer une chorégraphie et profiter des échanges avec les autres participants.

Nos ateliers ont lieu un mardi sur deux à 20h, et un mercredi sur deux à 15h.

Places limitées, merci de vous inscrire par message au 0662738596 ou par mail à ensuiteencorps@gmail.com.

