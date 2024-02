Ateliers de customisation, de chorégraphie et de chant pour le Carnaval de Bègles Espace de Vie de la Résidence Maurice Thorez rue Ferdinand Buisson Tour F- RDC – 33130 Bègles Bègles, mardi 27 février 2024.

Ateliers de customisation, de chorégraphie et de chant pour le Carnaval de Bègles Pour le Carnaval, Slowfest et le Centre Social et Culturel vous proposent des ateliers de préparation de costumes pour la déambulation, mais aussi de chorégraphies et de chant avec l’artiste Biciman ! 27 février – 13 mars Espace de Vie de la Résidence Maurice Thorez rue Ferdinand Buisson Tour F- RDC – 33130 Bègles Renseignements et inscriptions 06 33 89 30 76

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-27T14:00:00+01:00 – 2024-02-27T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-13T14:00:00+01:00 – 2024-03-13T17:00:00+01:00

Slowfest et le Centre Social et Culturel l’Estey proposent aux habitant·es de Bègles un atelier pour confectionner vos costumes à partir d’équipements sportifs et à roulettes récupérés,

et des ateliers de chorégraphie et de chant pour la déambulation.

Si vous avez, venez avec les équipements sportifs, de la laine, peinture, etc… que vous n’utilisez plus pour les customiser !

Renseignements et inscriptions

06 33 89 30 76

Espace de Vie de la Résidence Maurice Thorez rue Ferdinand Buisson Tour F- RDC – 33130 Bègles Rue Ferdinand Buisson Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 33 89 30 76 »}]

carnaval atelier

Ville de Bègles