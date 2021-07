Pibrac City Stade Haute-Garonne, Pibrac Ateliers de culture urbaine et Battle – Du 15 au 18 juillet City Stade Pibrac Catégories d’évènement: Haute-Garonne

– Village Hip Hop le jeudi 15 juillet de 17h00 à 20h00 au City Stade. – Vendredi 16 juillet 2021 de 17h00 à 20h00 : Atelier Beatbox & Rap au PAJ (impasse de la Gare). Atelier Graffiti à l’Aire des Tambourettes. – Atelier Breakdance, Hip Hop & Foot Freestyle le samedi 17 juillet de 17h00 à 20h00 sur l’Esplanade Sainte Germaine. – Un battle de Hip Hop et Breakdance aura lieu dans la cour de l’école élémentaire du Bois de la Barthe le dimanche 18 juillet 2021 de 18h00 à 20h00.

Sur inscription

La ville propose des ateliers de culture urbaine avec l’école Break’in School City Stade Boulevard des Écoles, 31820 Pibrac Pibrac Haute-Garonne

