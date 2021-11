Apt Apt Apt, Vaucluse Ateliers de cuisine pour seniors spécial Noël – avec Silver Fourchette – Apt Apt Catégories d’évènement: Apt

Vaucluse

Ateliers de cuisine pour seniors spécial Noël – avec Silver Fourchette – Apt, 3 décembre 2021, Apt. Ateliers de cuisine pour seniors spécial Noël – avec Silver Fourchette – Centre Social Maison Bonhomme 455 Av. de Verdun Apt

2021-12-03 10:30:00 10:30:00 – 2021-12-03 15:30:00 15:30:00 Centre Social Maison Bonhomme 455 Av. de Verdun

Apt Vaucluse Apt Venez cuisiner et déguster aux côtés d’une diététicienne, un goûter gourmand de Noël ; et repartez avec des astuces cuisine et des conseils nutrition-santé ! vaucluse@silverfourchette.org +33 7 70 22 76 81 https://www.silverfourchette.org/ Centre Social Maison Bonhomme 455 Av. de Verdun Apt

dernière mise à jour : 2021-11-19 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon

Détails Catégories d’évènement: Apt, Vaucluse Autres Lieu Apt Adresse Centre Social Maison Bonhomme 455 Av. de Verdun Ville Apt lieuville Centre Social Maison Bonhomme 455 Av. de Verdun Apt