Ateliers de cuisine pour les enfants Créon, 18 septembre 2021, Créon.

Ateliers de cuisine pour les enfants 2021-09-18 – 2021-09-18

Créon Gironde

20 20 EUR Le Brec entre 2 mondes vous propose tout les 3èmes samedis du mois des ateliers cuisine pour les enfants, avec différentes recettes à réaliser. Une cuisine facile amusante et avec des produits locaux!

le 18/09: Œufs arc-en-ciel

le 16/10: Famille de pommes

le 20/11: Portrait de courges

le: 18/12: Agrumes et épices on se réchauffe

Différentes horaires par tranches d’âges sont possible durant le journée:

10h30 à 11h30 pour les 1 à 3 ans en binôme avec leurs parents

16h30 à 18h pour les 4 à 6 ans

13h30 à 16h30 pour les plus grands de 7 à 12ans

Pensez à réserver

Le Brec entre 2 mondes vous propose tout les 3èmes samedis du mois des ateliers cuisine pour les enfants, avec différentes recettes à réaliser. Une cuisine facile amusante et avec des produits locaux!

le 18/09: Œufs arc-en-ciel

le 16/10: Famille de pommes

le 20/11: Portrait de courges

le: 18/12: Agrumes et épices on se réchauffe

Différentes horaires par tranches d’âges sont possible durant le journée:

10h30 à 11h30 pour les 1 à 3 ans en binôme avec leurs parents

16h30 à 18h pour les 4 à 6 ans

13h30 à 16h30 pour les plus grands de 7 à 12ans

Pensez à réserver

+33 6 87 41 61 63

Le Brec entre 2 mondes vous propose tout les 3èmes samedis du mois des ateliers cuisine pour les enfants, avec différentes recettes à réaliser. Une cuisine facile amusante et avec des produits locaux!

le 18/09: Œufs arc-en-ciel

le 16/10: Famille de pommes

le 20/11: Portrait de courges

le: 18/12: Agrumes et épices on se réchauffe

Différentes horaires par tranches d’âges sont possible durant le journée:

10h30 à 11h30 pour les 1 à 3 ans en binôme avec leurs parents

16h30 à 18h pour les 4 à 6 ans

13h30 à 16h30 pour les plus grands de 7 à 12ans

Pensez à réserver

Brec entre 2 mondes

dernière mise à jour : 2021-08-31 par