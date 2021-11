Ateliers de cuisine Jussey, 2 décembre 2021, Jussey.

Ateliers de cuisine Salle de l’AFR 23 Rue de l’Hôtel de Ville Jussey

2021-12-02 09:00:00 – 2021-12-02 16:00:00 Salle de l’AFR 23 Rue de l’Hôtel de Ville

Jussey Haute-Saône

EUR Atelier de cuisine, le jeudi 2 décembre de 9h à 16h à la salle de l’AFR à Jussey.

Cuisinez aux côtés d’un chef et d’une diététicienne et découvrez des nouvelles astuces et des recettes délicieuses.

Au programme :

– atelier de cuisine de 9h à 12h.

– dégustation de 12h à 14h

– nutri-quizz de 14h à 16h

Atelier gratuit et réservé aux plus de 60 ans.

Informations et inscriptions au 03 84 68 03 17 ou par mail : anne-marie.losson@orange.fr

anne-marie.losson@orange.fr +33 3 84 68 03 17

dernière mise à jour : 2021-11-23 par