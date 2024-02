Ateliers de cuisine italienne Maison de Quartier de St Ferjeux Besançon, samedi 9 mars 2024.

Ateliers de cuisine italienne Maison de Quartier de St Ferjeux Besançon Doubs

L’association A CASA DI DELIANA organise 3 ateliers pour apprendre à cuisiner des plats de la cuisine traditionnelle italienne.

Nous cuisinerons ensemble et chaque participant emportera chez lui le plat préparé

Pâtes, sauces et desserts maison n’auront plus aucun secret pour vous ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 12:00:00

Maison de Quartier de St Ferjeux 1 Avenue Ducat

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté acasadideliana@yahoo.com

