En 2022, c’est au tour de Rudy Pein de vous initier à l’art de la cuisine, et plus particulièrement des desserts, avec deux éditions spéciales pâtisserie. Alors gourmets et gourmands, venez vous initier à la confection d’un dessert pendant deux heures puis apprenez-en plus sur les accords mets et vins !

Rudy Pein, Chef Pâtissier originaire de Cénac et finaliste de « Mon Gâteau est le meilleur de France » (présenté par Cyril Lignac sur M6), vient à votre rencontre pour vous faire découvrir sa passion.

Installez-vous aux fourneaux afin de suivre les instructions du chef. Puis, dégustez une planche de charcuterie et de fromage, avant de goûter le dessert réalisé.

Le 10 mars au Domaine de Saint Amand à Cambes et le 22 avril au Château Brethous à Camblanes et Meynac

+33 5 57 98 19 20

Quentin Salinier

