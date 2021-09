Ateliers de création sonore et vidéo avec la Cie Ô Hazart image Médiathèque Grand M, 26 septembre 2021, Toulouse.

Ateliers de création sonore et vidéo avec la Cie Ô Hazart image

du dimanche 26 septembre au samedi 2 octobre à Médiathèque Grand M

Dimanche 26 septembre et Samedi 2 octobre de 15h30-18h30 Participation conseillée aux 2 ateliers, mais possible sur une seule date Un atelier d’initiation à la prise et création de sons et d’images, qui invite les participant.e.s à filmer et enregistrer en explorant le quartier, entre réel et imaginaire. Par des jeux de parole et de mouvement, des collages de sons, de photos et de dessins, les participant.e.s s’initieront à plusieurs étapes d’une création audiovisuelle. Public : ados (à partir de 12 ans) et adultes, sur inscription au 05 81 91 79 40

Dimanche 26 septembre et Samedi 2 octobre de 15h30-18h30 Participation conseillée aux 2 ateliers, mais possible sur une seule date Un atelier d’initiation à la prise et création de sons et d’images,

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T06:00:00 2021-09-26T08:00:00;2021-09-27T06:00:00 2021-09-27T08:00:00;2021-09-28T06:00:00 2021-09-28T08:00:00;2021-09-29T06:00:00 2021-09-29T08:00:00;2021-09-30T06:00:00 2021-09-30T08:00:00;2021-10-01T06:00:00 2021-10-01T08:00:00;2021-10-02T06:00:00 2021-10-02T08:00:00